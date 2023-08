Aichach

Kurzarbeit bei Schlagmann in Oberbernbach: Ziegelproduktion ruht

Plus Die Firma Schlagmann Poroton bekommt die Einbrüche im Wohnungsbau drastisch zu spüren. In diesem Monat herrscht im Aichacher Werk Kurzarbeit für 46 Beschäftigte.

In der Baubranche laufen die Geschäfte längst nicht mehr so gut wie noch vor einiger Zeit. Das bekommen viele Unternehmen zu spüren - auch die Firma Schlagmann Poroton im Aichacher Stadtteil Oberbernbach. Dort werden in diesem Monat keine Ziegel gefertigt, für die 46 Mitarbeiter an der Ziegeleistraße wurde Kurzarbeit für August angeordnet.

Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigte auf Anfrage Johannes Edmüller, der geschäftsführende Gesellschafter in der Zentrale des Konzerns in Zeilarn, einem Ort im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn. Diese Entscheidung sei allein darauf zurückzuführen, dass die Baukonjunktur sich rückläufig entwickelt.

