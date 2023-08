Ladendetektiv hält zwei Diebinnen in Aichacher Supermarkt fest

Ein Ladendetektiv erwischt am Samstag in einem Aichacher Supermarkt zwei Diebinnen. Die beiden erhalten umgehend Hausverbot. Eine der beiden ist 13 Jahre alt.

Zwei Ladendiebinnen haben am Samstag in einem Supermarkt an der Münchner Straße in Aichach versucht, Waren mitgehen zu lassen. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete sie ein Ladendetektiv. Er hielt die beiden fest, bis die Polizei eintraf.

Ladendiebstahl in Aichacher Supermarkt: Eine der Beteiligten ist 13

Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Außerdem wurde ihnen ein Hausverbot ausgesprochen. Eine der beiden Diebinnen ist laut Polizei 13 Jahre alt. Sie wurde ihren Eltern übergeben. (nsi)