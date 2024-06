Aichach

12:38 Uhr

Ladendiebin klaut Kinderkleidung am Milchwerk in Aichach

Eine Diebstahlsicherung wurde einer Ladendiebin auf dem Milchwerk-Einkaufsgelände in Aichach zum Verhängnis. Die 24-Jährige hatte versucht, Kinderkleidung in einem Drogeriemarkt zu stehlen.

Eine junge Ladendiebin ist am Samstagnachmittag auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach erwischt worden. Als die 24-Jährige einen Drogeriemarkt verließ, schlug nach Polizeiangaben die Diebstahlsicherung Alarm. Personal hält Diebin am Milchwerk in Aichach fest, bis die Polizei kommt Das Personal hielt die Frau fest, bis die Polizei eintraf. Letztlich stellte sich heraus, dass die 24-Jährige nicht bezahlte Kinderkleidung in ihrer Tasche hatte. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren. (nsi)

