Ladiestour des DAV am Lasörling-Höhenweg

Der Lasörling Höhenweg in Osttirol zählt zu den schönsten Weitwanderwegen der Alpen und war in diesem Sommer Ziel der DAV Ladiestour unter der Leitung von Miriam Frede. Los ging es für die sechs Teilnehmerinnen von Ströden im Virgental mit dem Aufstieg zur Clarahütte (2038 Meter), einer äußerlich unscheinbaren, aus Gründen des Lawinenschutzes halb in den Berg gebauten Hütte, die über die Islitzer Alm und vorbei an den beeindruckenden Umbalfällen erreicht wurde. Nach eine Pause ging es weiter Richtung Isel-Ursprung, immer im Blick die imposante Rötspitz (3495 m). Deren Besteigung allerdings war aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht vorgesehen, so dass man vor dem Abendessen wieder rechtzeitig auf der Hütte zurück war. Am zweiten Tag ging es durch das Darbertal zur Neuen Reichenberger Hütte (2586 m). Trotz Gewitterwarnung spielte das Wetter mit und so konnte im Göslessee ein ausgiebiger Badestopp eingelegt werden, wonach ein Teil der Gruppe noch den 2759 Meter hohen Bachlenkenkopf bestieg. Nach einer regen- und gewitterreichen Nacht schien auch am dritten Tag wieder die Sonne vom blauen Himmel. Das nutzten die sechs Frauen und bestiegen vor dem Abstieg ins Tal noch die imposante Gösleswand (2912 m). Das 360-Grad-Panorama war beeindruckend: Großvenediger, Großglockner und im Süden die eindrucksvollen Dolomiten. Durch das Kleinbachtal ging es anschließend hinunter zur Islitzer Alm und von dort nach einer Einkehr zurück zum Ausgangspunkt.

