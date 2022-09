Lärm vom Abstellgleis bei Aichach bringt Anwohner um den Schlaf

Plus Nachts "parkt" die Bayerische Regiobahn zwei Triebwagen nahe dem Aichacher Bahnhof. Frühmorgens werden sie in Betrieb genommen. Anwohner klagen über den Lärm.

Um 4.30 Uhr ist für Harald Kögl die Nacht vorbei. Nicht etwa, weil der Algertshausener um diese Uhrzeit zur Arbeit muss. Sondern, weil den 62-Jährigen dann Motorenlärm aus dem Schlaf reißt. Die Geräusche kommen vom Abstellgleis nahe des Aichacher Stadtteils. Hier werden nachts zwei Triebwagen der Bayerischen Regiobahn (BRB) "geparkt", ehe sie morgens zu ihren ersten Fahrten auf der Paartalbahnstrecke zwischen Augsburg und Ingolstadt aufbrechen. Zuvor laufen die Dieselmotoren rund eine halbe Stunde im Stand. Anwohner ärgern sich über den Lärm und die Abgase. Die BRB weist die Kritik zurück.