Wie fahrradfreundlich ist Aichach? Beim „Grünen Tee“ wird diskutiert

Wie fahrradfreundlich ist Aichach? Beim bundesweiten ADFC-Fahrradklima-Test 2024 gaben die 109 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Stadt die Gesamtnote 4,0 – ein Platz im unteren Mittelfeld. Unter 429 Städten vergleichbarer Größe (20.000–50.000 Einwohnerinnen und Einwohner) landete Aichach auf Rang 252, in Bayern auf Platz 26 von 49. Beim „Grünen Tee“ des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen stellte Alfred Seitz, Ortssprecher und passionierter Radler, einer Mitteilung zufolge die Ergebnisse im Café Central vor.

Der ADFC-Fahrradklima-Test 2024 ist im Internet unter https://fahrradklima-test.adfc.de/ einsehbar. Seitz sagte zu den Ergebnissen: „Den Leuten ist Sicherheit beim Radfahren am wichtigsten. Aber genau da schneidet Aichach mit einer 4,3 richtig schlecht ab.“ Viele Radlerinnen und Radler fühlten sich auf der Straße bedrängt. Konflikte mit Autofahrern (Note 4,1) treten noch häufiger auf als mit Fußgängern (Note 3,5). Auch Hindernisse auf Radwegen und Schutzstreifen (3,9) sowie Fahrraddiebstähle (3,9) wurden mehrfach kritisch genannt.

Würden Fahrradstraßen die Sicherheit für Radler in Aichach erhöhen?

Die Runde diskutierte lebhaft über das Thema Sicherheit. Eine Teilnehmerin sagte: „Ich finde es besonders gefährlich, wenn ich vom Radweg auf die Straße geleitet werde. Das passiert hier richtig oft.“ Eine andere Radlerin ergänzte, es gebe zu wenig Radwege. „Diese Streifen, zum Beispiel Richtung Bahnhof, sind so schmal, dass die Autos viel zu nah an mir vorbeifahren.“

Ruth Reisinger sagte: „Fahrradstraßen wären eine gute Lösung, zum Beispiel in der Ludwigstraße oder Prieferstraße. Da fahren die Kinder teilweise zu viert oder zu fünft nebeneinander zur Schule.“ In einer Fahrradstraße wäre das nicht nur erlaubt, die Radler hätten dort auch Vorrang – für die Schulkinder wäre das sicherer.

Teilnehmer des Fahrradklima-Tests sehen Fahrradmitnahme im ÖPNV in Aichach kritisch

An letzter Stelle im Test rangieren die Fahrradmitnahme im öffentlichen Personennahverkehr (Note 4,8) und das fehlende öffentliche Fahrradverleihsystem (4,9). Positiv bewertet wurden hingegen unter anderem die Erreichbarkeit des Stadtzentrums (2,7) und das zügige Vorankommen (3,0). Einige Anwesende wandten ein, von den Stadtteilen Gallenbach, Griesbeckerzell, Unterschneitbach oder Oberbernbach aus sei das Zentrum mit dem Rad keineswegs einfach und sicher erreichbar. Im Vergleich zu anderen Orten schneidet Aichach bei der Reinigung der Radwege (+0,3) und dem Winterdienst (+0,3) etwas besser ab.

Seitz schlug vor, Aichach solle der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen beitreten. Mit einem entsprechenden Antrag ist die Grünen-Fraktion allerdings bereits im Stadtrat gescheitert. (AZ)

Termin Der „Grüne Tee“ ist offen für alle Interessierten. Die Treffen finden an jedem ersten Samstag im Monat ab 10 Uhr im Café Koch in Aichach statt.