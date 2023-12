Schmerzen und kein Ende: Eine Patientin erzählt ihre Leidensgeschichte

Plus Alexandra Strasser aus Gallenbach ist gesund und aktiv, bis sie unerklärliche Schmerzen bekommt. Es folgt eine lange Leidenszeit, die nur zufällig endet.

Vor einem Jahr führt Alexandra Strasser aus Gallenbach bei Aichach ein aktives Leben. Sie arbeitet als Bürokauffrau, kümmert sich um ihre Pferde, reitet fast täglich, nimmt an Dressurturnieren teil und trifft sich mit Freunden. Im April wird die 46-Jährige ausgebremst. Plötzlich leidet sie unter Schmerzen. Sie werden mit der Zeit unerträglich. So beginnt eine herausfordernde Leidensgeschichte.

Die 46-Jährige möchte mit ihrer Geschichte Betroffenen Mut machen, nicht aufzugeben. Denn sie ist überzeugt: Es gibt mehr Menschen, die wie sie unter unerklärlichen Schmerzen leiden, die nicht mehr wissen, an wen sie sich wenden sollen und beinahe verzweifeln.