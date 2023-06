Landkreis beteiligt sich an Mehrkosten für busfreien Stadtplatz

Das neue ÖPNV-Konzept, das die großen Busse aus der Stadtmitte von Aichach verlegt, wird teurer als gedacht und verzögert sich. Nun kommt eine gute Nachricht.

Von der Kostenexplosion im Zuge der Linienänderungen rund um den busfreien Stadtplatz wurde der Aichacher Stadtrat im April kalt erwischt. Er verschob daher seine endgültige Entscheidung über die Verlegung der Haltestellen in die Martinstraße, um noch einmal mit dem Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) und dem Landkreis in Nachverhandlungen zu gehen. Nun beriet der Kreisentwicklungsausschuss über das Thema.

61.000 statt wie ursprünglich gedacht 34.000 Euro betragen die Mehrkosten für fast 13.000 Mehrkilometer jährlich. Grund dafür ist in erster Linie, dass ein Linienbündel teurer kommt als gedacht.

Der busfreie Aichacher Stadtplatz ist ein Pilotprojekt

Doch da es sich um ein Pilotprojekt handelt, wie Landrat Klaus Metzger im Kreisentwicklungsausschuss betonte, will man die Kreisstadt unterstützen. Metzger hatte vorher mit Bürgermeister Klaus Habermann telefoniert - umso mehr, als im zuständigen Ausschuss kein Politiker, keine Politikerin aus Aichach sitzt. Mit einer Gegenstimme wurde im Gremium denn auch beschlossen, dass die Stadt über einen Zeitraum von fünf Jahren (2024 bis 2029) jährlich einen Festbetrag von 40.000 Euro gegenüber dem Landkreis übernehmen soll. Den Rest der voraussichtlich circa 61.000 Euro trägt der Kreis.

Die Landkreisverwaltung hatte gegenüber der Stadt Aichach ursprünglich die Position vertreten, dass die Mehrkosten zu 100 Prozent von der Stadt Aichach zu übernehmen sind. Begründung laut Landratsamt unter anderem: Zum Zeitpunkt der Ausschreibungen war dem Landkreis nicht bekannt, dass der Stadtplatz für die Routenführung nicht mehr zur Verfügung steht. Und mit der Änderung sei keine Verbesserung des Regionalbusverkehrs für die Fahrgäste aus Aichach und dem Umland verbunden.

Noch halten Busse am Stadtplatz in Aichach. Foto: Erich Echter

Der zuständige Ausschuss der Stadt Aichach empfahl dem Stadtrat im März, einen Beschluss zur Übernahme der vollständigen Mehrkosten zu fassen, damit das Konzept des AVV zum Juli 2023 umgesetzt werden kann. Die Landkreisverwaltung setzte kurz darauf aber vorsorglich die Stadt darüber in Kenntnis, dass die ursprünglich genannten Kosten von rund 34.000 Euro aufgrund notwendiger Vertragsanpassungen im Linienbündel „Wittelsbacher Land 02“ deutlich steigen würden.

Daraufhin beschloss der Stadtrat Ende April, die Entscheidung über die Auslagerung der AVV-Regionalbuslinien zurückzustellen und die Stadtverwaltung zu beauftragen, mit dem AVV beziehungsweise dem Landkreis hinsichtlich der Kosten nachzuverhandeln. Die Umsetzung wird von der Stadt nun bis spätestens 1. Januar 2024 angestrebt.

Stadt Aichach, Landkreis und AVV verhandeln über Busse

Im Juni fand ein weiteres Gespräch zwischen Vertretern der Stadt Aichach, des AVV und des Landratsamtes statt. Dabei wurde klar: Ein Verhandlungsspielraum mit dem AVV besteht nicht. Als Umsetzungszeitpunkt würde sich nun laut AVV der Fahrplanwechsel im Dezember 2023 anbieten.

Bürgermeister Habermann bat daraufhin den Landrat, prüfen zu lassen, ob in dem konkreten Fall eine Lösung gefunden werden kann, die aufgrund der bereits erfolgten Vorarbeiten auch für die Stadt Aichach noch in einem vertretbaren finanziellen Rahmen wäre. Quer durch die Fraktionen (bis auf die AfD) im Kreisentwicklungsausschuss stieß die jetzige Lösung, die an die gängige 40:60-Lösung angelehnt ist, auf Zustimmung.

Der Aichacher Stadtrat beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Thema. Diese findet am Donnerstag, 29. Juni, um 18 Uhr im Sitzungssaal statt.