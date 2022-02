Aichach

vor 16 Min.

Landratsamt: Lange umstrittene Erweiterung in Aichach kann starten

Noch in dieser Woche beginnen die Baumfällarbeiten vor dem Landratsamt in Aichach. Voraussichtlich zur Jahresmitte starten die Bauarbeiten für die Erweiterung mit einem Holzhybridanbau in Richtung Münchener Straße.

Plus Der Bauausschuss des Kreistags macht den Weg für die Ausschreibung großer Teile für den Holzhybrid-Anbau in Aichach frei. Warum es trotzdem Misstöne gibt.

Von Christian Lichtenstern

Die über lange Zeit im Kreistag umstrittene Erweiterung des Landratsamtes in Aichach steht in den Startlöchern. Der Bauausschuss des Kreistags hat jetzt zugestimmt, dass ein Großteil der Baugewerke (rund 60 Prozent) für den Holzhybrid-Anbau in Richtung Münchener Straße ausgeschrieben werden kann. Ende Mai kann sie der Ausschuss dann vergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

