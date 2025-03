Lange Nacht der Berufe: Firma sucht Schüler, Schüler sucht Firma

Die „Lange Nacht der Berufe“ an der Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach nutzten Firmen wie Jugendliche. Erstere warben bei dieser Veranstaltung um zukünftige Auszubildende, letztere nutzten die Gelegenheit, um Betriebe und Ausbildungsberufe kennenzulernen.

In seiner Begrüßung machte Rektor Franz Negele laut Mitteilung auf diesen besonderen Abend aufmerksam. Er freute sich über den guten Besucht und betonte: „Die Geschwister-Scholl-Mittelschule steht für eine enge Verbindung von Wirtschaft, Berufsschule und Schule. Wir sind bestrebt, unsere Schülerinnen und Schüler optimal auf die Arbeitswelt vorzubereiten.“ Unter dem Motto „Stark für den Beruf“ konzentriere sich die Schule auf die praktische Erfahrung zur beruflichen Orientierung der Schüler und Schülerinnen. Zudem schule sie intensiv Schlüsselqualifikationen, um die Selbstkonzepte der Jugendlichen zu stärken und ihre Chancen in den Berufseinstieg zu erhöhen.

Alle Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen sowie diejenigen der neunten und zehnten Jahrgangsstufe, die noch ohne Lehrvertrag oder Wegweiser in ihre Zukunft sind, kamen an diesem Abend, um diese eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Sie hatten sich im Vorfeld im Fach „Wirtschaft und Beruf“ über die verschiedenen Branchen informiert und sich daraufhin für je drei Vorträge und Workshops entschieden. Eingeladen waren auch Jugendliche der Verbundschule aus Kühbach.

Bei zahlreichen Workshops konnten die Schülerinnen und Schüler praktische Erfahrungen machen, zum Beispiel mit der Straßenbaufirma Schweiger. Foto: Michael Schweiger

In den zahlreichen Workshops boten die Firmen Einblicke in die verschiedenen Berufe. Die Schüler durften dabei auch praktisch tätig werden. Diese Erfahrungen können sie dann bei einem ihrer drei Praktika in der achten und neunten Jahrgangsstufe vertiefen.

Das Team um die Lehrerinnen Verena Breitsameter und Kerstin Seabra, in Zusammenarbeit mit Rektor Franz Negele und Konrektorin Heike Gorsleben, Lehrer Josef Sedlmeir und seiner AG „Technik“ waren in diesem Jahr für die Organisation verantwortlich. Die „Neuen“ Vertreter der Gerüstbaufirma Altenburger, der Baumschule Christoph und Straßenbau Schweiger zeigten sich begeistert vom Ablauf „einer rundum gelungenen Veranstaltung, die es so vergleichbar nirgends gibt.“

Kulinarisch kümmerte sich traditionell das Team um die Fachlehrerinnen aus „Ernährung und Soziales“, Elisabeth Thurner und Birgit Brandmair, um die zahlreichen Unternehmen und deren Mitarbeiter. Sie zauberten mit den neunten und zehnten Klassen ein schmackhaftes Abendbuffet. Der Förderverein und der Elternbeirat versorgten die hungrigen Schülerinnen und Schüler während der Pause mit Essen und Getränken. (AZ)