Lastwagen kracht gegen Wohn- und Geschäftshaus in Aichach

Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Sonntag ein Wohn- und Geschäftshaus am Tandlmarkt in Aichach angefahren. Er floh, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Vermutlich ein Lastwagenfahrer fährt laut Polizei ein Wohn- und Geschäftsgebäude am Tandlmarkt in Aichach an. Er hinterlässt einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Mehrere tausend Euro Schaden hat ein Unbekannter an einem Wohn- und Geschäftshaus am Tandlmarkt in Aichach hinterlassen. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, fuhr er am Sonntag vermutlich zwischen 7 und 12 Uhr die Fassade des Gebäudes an. Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf Unfallverursacher in Aichach Aufgrund der Spurenlage und des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Verursacher des Unfalls um einen Lastwagenfahrer handeln könnte. Er floh anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Aichach bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)

