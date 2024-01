Lastwagen und Auto kollidieren auf schneebedeckter Fahrbahn

Aufgrund der Witterungsverhältnisse kommt es zwischen Untermauerbach und Klingen zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto.

Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen ereignete sich am Donnerstag gegen 22:45 Uhr. Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr die Gemeindeverbindungsstraße von Untermauerbach in Richtung Klingen. Gleichzeitig fuhr ein 40-jähriger Kraftfahrer in die entgegengesetzte Richtung.

Im Begegnungsverkehr bremsten beide Fahrzeugführer leicht ab, wodurch die Fahrzeuge auf schneeglatter Fahrbahn leicht ins Schleudern gerieten und frontal zusammenstießen. Die Autofahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren Klingen und Untermauerbach vor Ort. (AZ)