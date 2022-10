Lkw-Tank bei Unfall aufgerissen: Hat der Verursacher nichts gemerkt?

Plus Ein 56-jähriger Autofahrer kann sich angeblich nicht an den Unfall im Landkreisnorden erinnern. Deshalb legt er Einspruch gegen einen Strafbefehl ein.

Der Tank des Lastwagens war aufgerissen, Diesel lief auf die Straße. Ein Autofahrer hatte dem Lastwagen heuer im Mai in einem Kreisverkehr im nördlichen Landkreis die Vorfahrt genommen und war frontal in seinen Tank gefahren. Der Autofahrer, ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg, fuhr danach einfach weiter. Gegen den Strafbefehl über 2700 Euro (45 Tagessätze zu je 60 Euro) wegen Unfallflucht legte er Einspruch ein. Die Verhandlung vor dem Amtsgericht Aichach drehte sich kürzlich vor allem um die Frage, ob er den Unfall überhaupt mitbekommen hatte.