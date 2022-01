Leben mit Behinderung: Familie Brunner kämpft um Selbstbestimmung für Tochter

Plus Trotz spinaler Muskelatrophie will die fünfjährige Samira aus Oberwittelsbach zur Schule gehen. Der Antrag, der dafür notwendig ist, bleibt bis dato aber unbeantwortet.

Ob sie das Radio anstellen kann? Natürlich erfüllt Tanja Brunner ihrer fünfjährigen Tochter Samira Brunner diesen Wunsch. Warum sie es nicht einfach selbst anstellt? Samira hat spinale Muskelatrophie, kann weder laufen noch stehen und auch nicht lange sitzen. Ernährt wird sie über eine Sonde. 16 Stunden täglich hängt Samira am Beatmungsgerät. Als aggressiv stufen die Ärzte ihren Krankheitsverlauf ein, der mithilfe eines Medikaments verlangsamt wird. Die Lebenserwartung bei diesem Krankheitsbild ist niedrig. Dass Samira sprechen kann, ist mehr als unüblich.