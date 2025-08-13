Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Aichach: Lebendige Welt unter Wasser bei den Fischern erleben

Aichach

Lebendige Welt unter Wasser bei den Fischern erleben

Der Kreisfischereiverein Aichach macht beim Ferienprogramm mit.
Von Rainer Kruck
    • |
    • |
    • |
    Jugendleiter Peter Himmer (fünfter von rechts) konnte acht Jugendlichen das Angeln näherbringen.
    Jugendleiter Peter Himmer (fünfter von rechts) konnte acht Jugendlichen das Angeln näherbringen. Foto: Rainer Kruck

    Lebendige Welt unter Wasser war das Motto des Kreisfischereivereins Aichach für das Ferienprogramm der Stadt. Hier konnten acht Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren unter fachlicher Begleitung den Lebensraum Wasser erkunden und durften im Anschluss noch versuchen, einen Fisch zu fangen. Bei gutem Wetter wurden die Kinder mit geräucherter Forelle und Brezen kulinarisch verwöhnt.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden