Lebendige Welt unter Wasser bei den Fischern erleben

Lebendige Welt unter Wasser war das Motto des Kreisfischereivereins Aichach für das Ferienprogramm der Stadt. Hier konnten acht Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren unter fachlicher Begleitung den Lebensraum Wasser erkunden und durften im Anschluss noch versuchen, einen Fisch zu fangen. Bei gutem Wetter wurden die Kinder mit geräucherter Forelle und Brezen kulinarisch verwöhnt.

