Lebenshilfe Aichach-Friedberg sucht Helferinnen und Helfer

Eine ehrenamtliche Unterstützungskraft der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Aichach-Friedberg erzählt, was sie an ihrem Engagement toll findet. Manchmal geht es auch ins Kino.

Nina, eine ehrenamtliche Unterstützungskraft in den Offenen Hilfen der Lebenshilfe Aichach-Friedberg, sagt: „Es gibt mir ein gutes Gefühl anderen zu helfen.“ Wer sich wie Nina engagieren möchte, ist bei der Lebenshilfe willkommen. Diese sucht dringend weitere Helferinnen und Helfer.

Nina, die nur mit ihrem Vornamen in der Öffentlichkeit stehen möchte, arbeitet laut einer Mitteilung seit 2018 als Unterstützungskraft. Nebenbei hat sie eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. „Für meine Ausbildung wollte ich so viele Eindrücke wie möglich in unterschiedlichen Bereichen sammeln." Bei der Lebenshilfe kann sie mit Kindern im Kindergartenalter ebenso arbeiten wie mit Erwachsenen mit Behinderung.

Jeder kann die Offenen Hilfen der Lebenshilfe unterstützen

Eine Unterstützungskraft kann in unterschiedlichen ambulanten Angeboten der Offenen Hilfen tätig werden. Zum Beispiel im Familienentlastenden Dienst (FED). Dieser ermöglicht Familien eine Auszeit durch eine Betreuung der Kinder und Erwachsenen mit Behinderung über Stunden oder mehrere Tage - entweder in der Familie, in der Lebenshilfe-Wohnung oder bei der Unterstützungskraft zu Hause. Daneben bieten die Offenen Hilfen ein Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsangebot (FBB) an. Dazu gehören Tagesausflüge oder Urlaubsfahrten, die Unterstützungskräfte begleiten.

Spendenübergabe im Kino (von links) Bettina Schindele (Leitungsteam Offene Hilfen der Lebenshilfe Aichach), Margith Beck (Maßnahmenleitung Offene Hilfen der Lebenshilfe Aichach), Saskia Friedel (Mitarbeiterin Kino Aichach), Julia Hartwig (Mitarbeiterin Kino Aichach). Foto: Schindele.

Jüngst besuchten Engagierte der Offenen Hilfen mit ihren Klienten den Film "Wochenend-Rebellen" im Aichacher Kino. Wer mit einem Vereins-T-Shirt kam, erhielt eine Tüte Popcorn. Das Cineplex startete rund um die "Wochenend-Rebellen" eine weitere Aktion für die Offenen Hilfen. Sie erhielten einen Euro pro verkaufter Kinokarte zwischen Ende September und Anfang Oktober. Das Cineplex stockte den Betrag auf 1000 Euro auf.

Alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, können die Offenen Hilfen unterstützen, egal ob Student, berufstätige Menschen oder Rentnerin. Eine pädagogische Ausbildung ist nicht nötig. Durch ein Kennenlerngespräch und einen Probearbeitstag erhalten Ehrenamtliche einen Einblick in die Arbeitsweise der Behindertenhilfe und in die Erlebniswelt von Menschen mit Behinderung. Es gibt zudem regelmäßige Fortbildungsangebote. Die Kräfte erhalten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung.

Interessierte wenden sich an die Offenen Hilfen der Lebenshilfe (Annette Müller und Bettina Schindele), 08251 8740-70, mueller@lebenshilfe-aicfdb.de wenden. (AZ)