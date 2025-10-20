Aichacher machen auf unsichtbare Leiden aufmerksam

Zahlreiche weiße T-Shirts prägten am Montagvormittag das Stadtbild am Aichacher Tandlmarkt. Auf den T-Shirts waren nach außen nicht sichtbare Diagnosen, Symptome und chronische Leiden aufgeschrieben. Die Aktion von Clarissa Junger-Speckner sollte dafür sensibilisieren, dass nicht jede Erkrankung sofort sichtbar ist und viele Betroffene nicht als solche zu erkennen sind.

Großes Interesse bei Schulklassen und Passanten

Auf den getragenen sowie auf am Boden drapierten T-Shirts waren Stichpunkte wie Migräne, Juckreiz, Schwindel, dicke Beine, Zuckerschwankungen, Kribbeln oder ganz simpel Schmerzen als Beispiele genannt. Zeitweise standen am Montag über 50 Personen am Eichenhain.

Aktion führt zu Gesprächen und Erfahrungsaustausch

Unter den Teilnehmern der Aktion und Passanten entwickelten sich angeregte Gespräche zum Erfahrungsaustausch. Auch mehrere Schulklassen zeigten Interesse an der Aktion. Aufsteller mit Hintergrundinformationen luden zum Durchlesen ein. Initiatorin Junger-Speckner zeigte sich über das große Interesse hocherfreut.