Aichach lenkt Blick auf unsichtbare Leiden bei Aktion am Tandlmarkt

Aichach

Aichacher machen auf unsichtbare Leiden aufmerksam

Eine Aktion am Aichacher Tandlmarkt verdeutlicht, wie viele Krankheiten im Alltag unsichtbar bleiben. Über 50 Menschen sowie Schulklassen zeigen Interesse.
Von Alice Lauria
    • |
    • |
    • |
    Im persönlichen Gespräch sowie auf T-Shirts und Infotafeln konnten Passanten mehr über verschiedene unsichtbare Leiden erfahren.
    Im persönlichen Gespräch sowie auf T-Shirts und Infotafeln konnten Passanten mehr über verschiedene unsichtbare Leiden erfahren. Foto: Alice Lauria

    Zahlreiche weiße T-Shirts prägten am Montagvormittag das Stadtbild am Aichacher Tandlmarkt. Auf den T-Shirts waren nach außen nicht sichtbare Diagnosen, Symptome und chronische Leiden aufgeschrieben. Die Aktion von Clarissa Junger-Speckner sollte dafür sensibilisieren, dass nicht jede Erkrankung sofort sichtbar ist und viele Betroffene nicht als solche zu erkennen sind.

    Großes Interesse bei Schulklassen und Passanten

    Auf den getragenen sowie auf am Boden drapierten T-Shirts waren Stichpunkte wie Migräne, Juckreiz, Schwindel, dicke Beine, Zuckerschwankungen, Kribbeln oder ganz simpel Schmerzen als Beispiele genannt. Zeitweise standen am Montag über 50 Personen am Eichenhain.

    Aktion führt zu Gesprächen und Erfahrungsaustausch

    Unter den Teilnehmern der Aktion und Passanten entwickelten sich angeregte Gespräche zum Erfahrungsaustausch. Auch mehrere Schulklassen zeigten Interesse an der Aktion. Aufsteller mit Hintergrundinformationen luden zum Durchlesen ein. Initiatorin Junger-Speckner zeigte sich über das große Interesse hocherfreut.

