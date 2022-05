Leony und Lienne treten in Aichach bei der BR-Radltour auf

Zwei Sängerinnen aus Cham und Augsburg bestreiten das Open-Air-Konzert, wenn die BR-Radltour in Aichach Station macht.

Jetzt steht fest, wer abends auf der Bühne steht, wenn die BR-Radltour am Mittwoch, 3. August, in Aichach Station macht. Das Doppelkonzert auf dem Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße bestreiten laut Pressemitteilung zwei Sängerinnen: Leony und Lienne.

Der Eintritt zum Konzert in Aichach ist frei

Popsängerin Leony kommt aus dem oberpfälzischen Cham und hat mit ihren Titeln "Faded Love" und "Remedy" die Charts erobert. Newcomerin Lienne kommt aus Augsburg und ist laut Pressemitteilung auf dem besten Weg, ein Star zu werden.

Die Augsburger Sängerin Lienne tritt beim Konzert zur BR-Radltour am 3. August in Aichach auf. Foto: Tibor Schrag



Einlass ist ab 17 Uhr, um 17.30 Uhr beginnt das Vorprogramm mit der Bayern-3-Band. Nach dem Konzert können die Besucherinnen und Besucher den Abend mit den DJs von Bayern 3 ausklingen lassen. Der Eintritt ist frei. (bac)