Aichach

17:30 Uhr

Letztes Fenster am Aichacher Rathausadventskalender ist geöffnet

Plus Ein letztes Mal sind an Heiligabend der Nikolaus und seine Engel in Aichach im Einsatz. Die beiden Christkinder überraschen mit einer besonderen Einlage.

Plustemperaturen ließen am Heiligen Abend bei manchen nicht so recht weihnachtliche Stimmung aufkommen. Dafür sorgte dann aber das Öffnen des letzten Fensters am Aichacher Rathausadventskalender. Zum 24. und zum letzten Mal für dieses Jahr hatte der Nikolaus (Franz Achter) mit seiner Engelschar seinen Einsatz. Mit einer Weihnachtsgeschichte und einem Korb voller Süßigkeiten zog der Nikolaus eine beachtliche Kinderschar in seinen Bann.

