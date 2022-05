Aichach

Leuchtende Farben in der Galerie Schiele gegen den Corona-Blues

Schlicht "Isolde" heißt diese großformatige Acrylarbeit von Ingrid Olga Fischer. Sie ist derzeit in der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach zu sehen.

Plus Ingrid Olga Fischer stellt unter dem Titel "Hand und Fuß" in der Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach aus. Aus jeder ihrer Arbeiten spricht eine vital-heitere Farbenvielfalt.

Von Gerlinde Drexler

Die Farben leuchten, und die Bilder strahlen etwas Positives aus. Mit ihren Arbeiten will Ingrid Olga Fischer ganz bewusst etwas Helles gegen die dunkle Zeit der Pandemie setzen. Unter dem Titel "Hand und Fuß" stellt die Augsburger Künstlerin noch bis Mitte September in der Werkstatt-Galerie Schiele an der Bauerntanzgasse in Aichach aus. Die Werkstatt-Galerie feiert außerdem ein Jubiläum.

