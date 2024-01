Aichach

Hat die Aichacher Lidl-Filiale ein Problem mit Taschendieben?

Plus Im Vergleich zu konkurrierenden Supermärkten werden 2023 im Aichacher Lidl vermehrt Kunden bestohlen. Was die Polizei sagt – und wie Lidl selbst reagiert.

Aenne Rappel könnte sich "in den Hintern beißen", wie sie sagt. Momentan wartet sie darauf, dass ihr Impfpass, Führerschein, der Personalausweis und andere Dokumente neu ausgestellt werden; alles, was sie sonst in ihrer Handtasche mit sich trägt. Nur ist die nun weg. Im Dezember will sie in der Lidl-Filiale im Aichacher Milchwerk einkaufen. "Etwas mehr als sonst", weil Weihnachten vor der Tür steht. Als sie dann nach der Kasse ihre Einkäufe aus dem Wagen in die Taschen räumen will, rutscht ihr die Handtasche ständig vom Arm. Weil sie aber noch einige Einkäufe einräumen muss und die Tasche lästig wird, legt Rappel sie mit in den Einkaufswagen – und sieht sie danach nie wieder.

Die Kriminalitätsstatistik 2022 für Aichach-Friedberg 1 / 7 Zurück Vorwärts Gewaltdelikte: 13,1 Prozent Rückgang gegenüber 2019; 86 Fälle 2022, 87 im Jahr 2021, 99 2019. Aufklärungsquote: 76,7 Prozent. Dahinter verbergen sich unter anderem 66 Fälle von Körperverletzung.

Sexualstraftaten: 88 Fälle, im Vorjahr 61. Gegenüber 2019 mit 56 Fällen Zunahme um über 57 Prozent. Mehr als verdoppelt hat sich gegenüber 2019 mit 41 Fällen die Verbreitung pornografischer Schriften, davon waren 33 Kinderpornografie. Fünfmal registrierte die Polizei sexuellen Missbrauch von Kindern (2021 sieben, 2019 neun Fälle), achtmal Vergewaltigung.

Diebstahl und Einbruch: 674 Diebstahlfälle (Vorjahr 635); minus 20 Prozent gegenüber 2019. Bei 113 handelt es sich um Diebstähle in Geschäften, bei 218 um Straßendiebstähle. Weiterhin auf eher niedrigem Niveau bleiben die Einbruchdiebstähle mit 23. Vorjahr: 19, 2019: 20; Vergleich: 2016 86, 2018 49.

Straßenkriminalität: 533 Fälle (minus 17 Prozent gegenüber 2019), davon 218 Straßendiebstähle, darunter der Diebstahl von 132 Fahrrädern, und 140 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Rauschgiftdelikte: Gegenüber 2019 Abnahme um fast zwölf Prozent; gegenüber 2021 um über 23 Prozent. 2022 insgesamt 159 Fälle. 88 Mal ging es um Cannabis, in 30 Fällen um den Handel mit Drogen, zweimal um den Anbau von Marihuana.

Internetkriminalität: 233 Fälle (Verdreifachung gegenüber 2019; 2021: 143 Fälle). Bei 123 Fällen handelt es sich um Betrug.

Vermögens- und Fälschungsdelikte: 493 Fälle; 2021 waren es 424, 2019 445 Fälle. (jca) Quelle: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Führerschein, Geldbeutel, Personalausweis, Krankenkassenkarte, alles weg. Zumindest ihren Autoschlüssel, an dem auch der Haustürschlüssel hing, hatte die 89-Jährige glücklicherweise in ihre Manteltasche gesteckt. Rappels Geschichte ist kein Einzelfall. Acht Anzeigen liegen der Aichacher Polizei für das Jahr 2023 vor, die sich allein auf Diebstähle an Kundinnen und Kunden in der Aichacher Lidl-Filiale beziehen.

