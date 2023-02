Liebeserklärung in die Motorhaube eines Autos in Aichach geritzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzt Haube und rechte Seite des Fahrzeugs. Sachschaden liegt laut Polizei bei 1000 Euro.

Wenn Verliebte ihr Bekenntnis zueinander - am besten nicht tief - in einen Baum ritzen, dann empfinden das die meisten Menschen und auch Waldbesitzer nicht nur rund um den Valentinstag als romantisch. Autobesitzer sind da deutlich empfindlicher. Kratzer im Lack richten finanziellen Schaden an. In Aichach ist laut Angaben der Polizei zwischen Donnerstag, 9. Februar ab 19.30 Uhr, und Freitag, 10. Februar bis 14.45 Uhr die Motorhaube eines Autos so beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter ritzte mit einem Gegenstand ein Herz-Symbol mit den Buchstaben „A+A“ in die Motorhaube. Auch die rechte Fahrzeugseite des Autos ist zerkratzt worden. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/89 89-0 angenommen.