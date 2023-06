Liederabend mit Michael Etzel und Wolfgang Kraemer in Aichach

Plus Sänger Michael Etzel und Pianist Wolfgang Kraemer geben in der Grundschule Aichach-Nord einen Liederabend. Es wird ein stimmungsvolles Konzert.

Das Kunstlied hat es schwer: Liederabende – vor 60 Jahren noch eine der populärsten klassischen Konzertformen – verkaufen sich seit Langem meist nur schleppend. Doch nicht so in der Grundschule Aichach-Nord. Dort bestritt der Sänger Michael Etzel mit Pianist Wolfgang Kraemer seinen allerersten Liederabend. Sonst singt er auf internationalen Bühnen. Das zahlreiche Publikum wurde nicht enttäuscht: Der Tenor brachte die Konzertbesucherinnen und -besucher durch seine stimmliche Differenzierung zum Staunen.

Ist die Aula der Grundschule Aichach-Nord der richtige Ort für geflüsterte Liebesgeständnisse? Denn ein Liederabend ist etwas Intimes, schließlich geht es um Lyrik, feinste Zwischentöne und Konzentration ohne Ablenkung. Leider hat diese Konzertform auch ein leicht elitäres Image. Michael Etzel definiert diese Liedform etwas anders. Auf eine unangestrengte und absolut stimmige Weise macht er aus dem Liederabend etwas im besten Sinne Populäres. Und das, ohne den Liedern irgendetwas zuzumuten, was ihnen unangemessen wäre.