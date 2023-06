Liederabend mit Wolfgang Kraemer und Michael Etzel in Aichach

Der Hollenbacher Tenor Michael Etzel ist bei einem Liederabend in der Grundschule Aichach-Nord zu hören. Ihn begleitet sein ehemaliger Lehrer Wolfgang Kraemer am Klavier.

Ein besonderer Gast findet sich am Samstag, 17. Juni, in der Grundschule Aichach-Nord in Aichach ein. Der Hollenbacher Tenor Michael Etzel stand trotz seiner jungen Jahre bereits auf vielen großen Bühnen im deutschsprachigen Raum. Er gilt als gefragter Sänger in den besten Rundfunkchören und hat auch als Solist bereits viel Erfahrung gesammelt – zuletzt bei den Passionsfestspielen in Oberammergau. Am Klavier begleitet ihn einer Mitteilung zufolge sein ehemaliger Lehrer Wolfgang Kraemer. Gemeinsam interpretieren sie einige der schönsten romantischen Lieder, darunter den „Dichterliebe“-Zyklus von Robert Schumann.

Michael Etzel absolvierte seine schulische Laufbahn am musischen Gymnasium St. Stephan in Augsburg. 2009 bis 2013 war er Mitglied der Bayerischen Chorakademie und erhielt dort Unterricht bei den Lehrerinnen Dobrochna Payer und Manuela Dill. Etzel sang in zahlreichen namhaften Chören und Ensembles im In- und Ausland. Nach dem Studium der angewandten Musikwissenschaft und Musikpädagogik in Eichstätt studierte er Gesang an der Universität Mozarteum in Salzburg bei Barbara Bonney und Elisabeth Wilke. Seit 2012 ist er freier Mitarbeiter beim Chor des Bayerischen Rundfunks.

Bei einem Liederabend am Samstag, 17. Juni, in der Grundschule Aichach-Nord begleitet Wolfgang Kraemer (Bild), auch bekannt als Kirchenmusiker, Tenor Michael Etzel am Klavier. Foto: Claudia Neumüller (Archivbild)

Wolfgang Kraemer ist als Kirchenmusiker und Pianist bekannt

Wolfgang Kraemer ist seit 2015 Musikschulleiter in Karlsfeld (Landkreis Dachau), seit 2011 evangelischer Kirchenmusiker in Aichach und darüber hinaus als Pianist und Kammermusiker bekannt. Bereits im Alter von sechs Jahren erhielt er Klavierunterricht von seinem Vater Josef Kraemer, langjähriger hauptamtlicher Kirchenmusiker in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Aichach. Er studierte an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach bei Pavol Kovac Klavier. 1992 schloss er an der Fachakademie für Musik Augsburg (Leopold-Mozart-Konservatorium) als staatlich geprüfter Musiklehrer ab. Danach gab er als Pianist (Solist, Liedbegleitung und Kammermusik) Konzerte in Deutschland, Griechenland, Spanien, China und Russland.

Das Konzert in der Grundschule Aichach-Nord findet am Samstag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es in der Stadtinfo am Stadtplatz neben der Buchhandlung Rupprecht oder online unter www.aichach.de/Ticketshop. (AZ)