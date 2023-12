Liederchor singt besinnliche Weisen zur Vorweihnachtszeit

Der Liederchor Aichach gibt ein stimmungsvolles Adventskonzert. Die Spitalkirche ist dabei voll besetzt.

In der Spitalkirche in Aichach wurde es am Samstagnachmittag sehr weihnachtlich. Der Liederchor Aichach unter der Leitung von Josef Putz hatte zum Adventssingen geladen. Begleitet vom Flötenensemble Divertimento aus Dachau gaben die 27 Sänger und Sängerinnen abwechslungsreiche besinnliche vorweihnachtliche Weisen zum Besten.

Los ging es mit dem Kanon „Lasst uns stille sein“, gefolgt von „Im Stall in der Krippe“. Besonders fielen die vielen mehrstimmig einstudierten Lieder auf. Teils andächtig - „Still still still“ - und teils fetzig-mitreißend wie bei „Heaven is a wonderful place“ luden manche Lieder zum Mitwippen ein.

Das Flötenensemble "Divertimento" begleitete den Chor durch das Konzert. Foto: Alice Lauria

Zwei Lesungen erweiterten das Konzertprogramm. Die erste handelte von der Hektik, welche heutzutage häufig die Vorweihnachtszeit prägt. Die zweite war eine kurzweilige Reimgeschichte über einen kleinen Jungen, der dem Christkind ein Versprechen gegeben hat, das er um jeden Preis gedenkt einzuhalten.

In den mehrstimmigen Liedern bildeten die fünf Männerstimmen einen herrlichen Kontrast zu den hellen und klaren Frauenstimmen. Besonders bei Liedern wie „Glorious Kingdom“ genossen die Zuhörer und Zuhörerinnen in der voll besetzten Spitalkirche im Herzen Aichachs die Darbietung sichtlich.

Liederchor Aichach gedenkt eines Mitglieds

Das bekannte klassische „Dona Nobis Pacem“ widmet der Liederchor ihrem ehemaligen Mitglied, Bäcker Karl Bauer, der vergangene Woche im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Einigen Sängerinnen konnte man die Trauer um den langjährigen Wegbegleiter des Chors ansehen.

Zum krönenden Abschluss des Konzerts sang der Liederchor Aichach gemeinsam mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern „Oh du fröhliche“. Langanhaltender Applaus zeugte von der Begeisterung des Publikums.