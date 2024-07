Lions Club Schrobenhausen-Aichach hat einen neuen Präsidenten

Auf Gut Sedlbrunn bei Pöttmes trafen sich die Mitglieder des Lions Clubs Schrobenhausen-Aichach, um den Führungswechsel an der Club-Spitze vorzunehmen. Thomas Bleis übergab das Präsidentenamt für das kommende Jahr an Werner Schlingmann.

Thomas Bleis blickte auf sein Jahresprogramm zurück. Seit der Gründung eines Leo Clubs hier findet sich ein Kreis engagierter junger Leute zusammen, die sich der Ethik von Lions international verpflichtet sehen und diese Idee weitertragen. Weiterhin gab es im vergangenen Clubjahr drei Neuaufnahmen: Christian Pielmeier, Michaela Gröppmair und Fabian Oppolzer.

Scheidender Präsident hebt Zusammenhalt im Club hervor

Als sehr erfreulich bewertete Bleis den Zusammenhalt im Club, wenn etwa mit großem Einsatz einem älteren Lionsfreund geholfen werde, der vom Hochwasser besonders stark betroffenen war. Oder wenn sich eine große Truppe zur Überarbeitung des Lions-Fitnessweges im Hennental einfinde. Zur Bilanz von Bleis zählt zuletzt eine Aktion, die er mit besonderer Freude vorstellte: So wurden in einer Spendenaktion zur akuten Hochwasser-Katastrophe – auch mit Hilfe des überregionalen Lions-Verfügungsfonds – 25.000 Euro an das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Schrobenhausen übergeben. Seit Gründung im Jahr 1993 konnte der Club 436.000 Euro an Spenden übergeben.

Bleis dankte den engsten Mitstreitern im Vorstand, hob Finanzchef Rainer Wörz und Hilfswerk-Präsident Hans Mesch hervor. Dann übergab er einen großen Blumenstrauß an Ehefrau Sandra, die im Hintergrund den Großteil der organisatorischen Arbeit geleistet hatte. Pastpräsident Ullmann bestätigte Thomas Bleis ein beispielhaftes Club-Jahr.

Vorbereitungen für nächsten Lions Adventskalender laufen

Angesichts der Spendenbeträge kam Bleis auf den Lions Adventskalender zu sprechen, mit dessen Verkauf seit Jahren beachtliche Summen für all die Spendenaktionen eingenommen werden. Das Duo Christian Dürr und Stephan Schultes sei bereits wieder an der Arbeit, habe neue Sponsoren gewonnen und die Gestaltung des Titelbilds eingeleitet, so Bleis. Wie Dürr erläuterte, wurde diesmal Künstliche Intelligenz eingesetzt, die nun mit den Begriffen Lions und Leo einen Löwen präsentierte.

Werner Schlingmann sagte: „Ich freue mich auf mein Lions-Jahr.“ Er blickte kurz auf die Vergangenheit zurück, auch auf einiges Auf und Ab im Clubleben, darunter die Zeit der Corona-Pandemie. Die Präsidenten Ullmann und Bleis hätten wieder Gleichmäßigkeit herbeigeführt. Nun dürfe in der Clubentwicklung ein Jahr der Konsolidierung folgen, durchaus mit einem lebendigen Miteinander. Unter den Begriffen „Wandel, Konsolidierung, Nachhaltigkeit“ wolle er nicht zuletzt die Service-Aufgaben konsequent verfolgen.

Lions Club will Kontakte mit anderen Clubs pflegen

Schlingmann streifte kurz über das Programm für die Club-Abende, das er Ende Juli mit einem Thema über die Philosophie der Architektur in Japan aufnehmen wird. Außerdem werde man Kontakte mit anderen Clubs pflegen – zum einen mit den Rotariern, zum anderen wieder bei einem Spargelessen mit den Lions Clubs der Region. (AZ)