Lions Club spendet für Therapieraum an der Elisabethschule

Große Freude an der Elisabethschule in Aichach: Werner Schlingmann, Präsident des Lions Clubs Schrobenhausen-Aichach, und sein Vize-Präsident Stephan Schultes übergaben einen Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro an Schulleiter Klaus Steinhardt. Die Spende wird im Rahmen des geplanten Erweiterungsbaus der Einrichtung der Lebenshilfe verwendet – insbesondere für die Einrichtung eines neuen Therapieraums, der den Schülerinnen und Schülern zusätzliche Fördermöglichkeiten bieten soll.

