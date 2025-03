Lions-Club übergibt den Hauptpreis der Adventskalender-Aktion

Der Lions Club Schrobenhausen-Aichach blickt auf eine erfolgreiche Adventskalender-Aktion 2024 zurück. Der Erlös aus den Verkaufseinnahmen fließt in lokale soziale Einrichtungen wie das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Schrobenhausen und die Elisabethschule Aichach. Nun wurde der ausgelobte Hauptpreis, ein E-Bike aus Bambus, an Vera Hammerer aus Schrobenhausen übergeben. Ermöglicht wurde dieser Gewinn durch die erneute Unterstützung von R&R E-Bikes aus Aichach. Die Preisübergabe erfolgte durch den Präsidenten des Lions Clubs, Werner Schlingmann, und seinen Stellvertreter Stephan Schultes.

Manfred Zeiselmair