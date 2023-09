Lkw beschädigt Balkon in Aichach und fährt davon

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ist Ende August ein Lkw gegen einen Balkon in der Sudetenstraße gefahren. Nun werden Zeugen gesucht.

Bereits am Dienstag, 29. August, ist ein Lkw in der Sudetenstraße in Aichach gegen 8.30 Uhr gegen einen Balkon gefahren und hat ihn dabei beschädigt. Das teilte die Polizei nun mit. Der Lkw kam laut Mitteilung aus der Werlberger Straße und touchierte mit seinem Aufbau einen zur Sudentenstraße ausgerichteten Balkon auf Höhe der Hausnummer 2. Der Fahrer des Lkw musste zurücksetzen und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08251-89890 zu melden. (AZ)