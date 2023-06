Loch in Straße bei Walchshofen ist repariert: Sperre wird aufgehoben

In der Kreisstraße AIC5 zwischen Radersdorf und Walchshofen klafft am Samstag ein großes Loch. Die Straße ist seitdem einseitig gesperrt. Nun gibt es gute Neuigkeiten.

Das große Loch, das sich am Samstag in der Kreisstraße AIC5 zwischen dem Kühbacher Ortsteil Radersdorf und dem Aichacher Stadtteil Walchshofen aufgetan hat, ist verschlossen. Das teilte Rupert Reitberger, Vorsitzender des Wasserzweckverbands Magnusgruppe, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die einseitige Sperre der Straße in Richtung Walchshofen werde voraussichtlich an diesem Freitag aufgehoben, sagte Hubert Grabmann, stellvertretender technischer Leiter der Magnusgruppe und des Wasserwerks. Am Donnerstag wurde die Asphaltschicht aufgebracht.

Das Loch war etwa anderthalb mal zwei Meter groß. Wie berichtet, war der Schaden in der Straße am Samstagmittag bemerkt worden. Er befand sich in Fahrtrichtung Walchshofen in einer Einmündung etwa auf halber Strecke zwischen Großhausen und Walchshofen, etwa auf Höhe von Sedlhof und Oedmühle nahe einem Solarpark. Wie die Polizei mitgeteilt hatte, war der Straßenbelag aufgrund einer Unterspülung etwa einen Meter tief eingebrochen. Die Unterspülung wurde nach Angaben des Leitungsbetreibers durch eine undichte Stelle an der Wasserleitung verursacht.

Kühbach und Oberbernbach an Fronleichnam wegen Rohrbruchs ohne Wasser

Am Montag hatte es an der Gefahrenstelle einen Ortstermin mit Vertretern des Landkreises und dem Betreiber der Wasserleitung gegeben. Reitberger erklärt die Bedeutung des Lecks in der Wasserleitung: "Da ist unsere Hauptschlagader gerissen." Mit Folgen für die Wasserversorgung in Kühbach und im Aichacher Stadtteil Oberbernbach. Die Menschen in beiden Orten waren an Fronleichnam vorübergehend ohne Wasser. Nach ersten Anrufen beim Notdienst machten sich Reitberger zufolge drei Mitarbeiter am Feiertag ab 3 Uhr in der Früh auf die Suche nach der Ursache – zunächst ohne Erfolg.

Am frühen Vormittag fiel schließlich auf, dass im Acker neben der Kreisstraße Wasser stand, obwohl es zuvor nicht geregnet hatte. Grabmann zufolge war zu diesem Zeitpunkt die Unterspülung bereits sichtbar. Die Einmündung zum Feldweg wurde gesperrt. Am Freitag oder Samstag sei schließlich die Asphaltdecke eingebrochen. (nsi, ull, bac)