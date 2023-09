Aichach

vor 49 Min.

Lokaljournalist, das war und ist das Leben von Gert-Peter Schwank

Plus Gert-Peter Schwank, 32 Jahre lang Leiter der Lokalredaktion der Aichacher Nachrichten, wird heute 80 Jahre alt.

Artikel anhören Shape

So viel unterwegs in Aichach wie früher kann Gert-Peter Schwank nicht mehr sein – die Beine machen nicht so mit, wie er will, und aktuell das Herz. Zur Untersuchung und Behandlung ist er derzeit im Klinikum. Unterkriegen lässt er sich aber deshalb nicht. Am Stadtgeschehen nimmt er auch von zu Hause aus und von dort aus teil. Was sich im Wittelsbacher Land und auf den Sportplätzen so tut, interessiert ihn wie eh und je. Hellwach, voller Ideen und Einfälle für seine Lokalzeitung, stets für einen flotten Spruch zu haben – so erlebten wir, beziehungsweise unsere früheren Kolleginnen und Kollegen, gps (sein Kurzzeichen) über nahezu sechs Jahrzehnte lang. Heute wird der langjährige Leiter der Lokalredaktion der Aichacher Nachrichten 80 Jahre alt.

Schon als 17-Jähriger verfasste Gert-Peter Schwank Fußballberichte

32 Jahre lang war der Vollblutjournalist in der AN-Redaktionsleitung tätig, ehe 2004 seine Berufszeit endete. Bereits als 17-Jähriger sammelte der sportbegeisterte Schwank erste Erfahrungen auf den Fußballplätzen in Kempten und verfasste schon Anfang der 60er-Jahre Berichte für das Allgäuer Tagblatt. Geboren wurde er allerdings in Aussig an der Elbe im Sudetenland. Diese Wurzel erklärt sein Engagement für die Landsmannschaft bis heute. Seine Familie wurde vertrieben und Schwank wuchs in der Allgäu-Hauptstadt auf. Dort besuchte er die Oberrealschule und begann dann eine Lehre als Großhandelskaufmann. Jahre später wechselte er in die kaufmännische Abteilung des Kemptener Zeitungsverlages, der dann mit der Allgäuer Zeitung fusionierte. Schwank hatte so noch mehr Kontakt zur Lokalredaktion und war damals fast in seiner ganzen Freizeit als freier Mitarbeiter unterwegs, vor allem für den Sport.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen