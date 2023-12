Aichach

vor 33 Min.

Die Aichacher Bahnhofstraße wird ausgebaut: Das ist geplant

Breitere Gehwege und eine weitere Querungshilfe soll die Bahnhofstraße in Aichach im Zuge ihres Neuausbaus bekommen.

Von Claudia Bammer

Rund 12.000 Fahrzeuge sind jeden Tag auf der Bahnhofstraße in Aichach unterwegs. Dort kündigt sich jetzt eine länger andauernde Baustelle an: Die Bahnhofstraße wird zwischen Flutgraben und Donauwörther Straße ausgebaut, der Vorplatz des Bahnhofs neu gestaltet. Darüber war sich der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend einig. Nach dem Umbau soll die Straße vor allem für Fußgänger und Radfahrer sicherer sein.

Der östliche Teil der Bahnhofstraße - zwischen Prieferstraße und Flutgraben - ist bereits 2018 neu gestaltet worden, inklusive des Kreisverkehrs an der Franz-Beck-Straße. Jetzt soll das noch fehlende Stück vom Flutgraben bis zum Kreisverkehr an der Donauwörther Straße folgen.

