Luftsportverein und BCA kämpfen gegen die Folgen des Hochwassers

Plus Der Flugplatz und das Trainingsgelände werden komplett überflutet. Die Schäden sind groß. Beide Vereine und ihre Mitglieder packen beherzt an.

Von Carmen Jung

Was die Augen an jenem 1. Juni zu sehen bekommen, kann der Kopf kaum glauben: Zwischen den Trainingsplätzen des BC Aichach und der Kläranlage erstreckt sich eine Seenlandschaft. Es ist kein Grashalm mehr zu sehen von den Fußballplätzen, nichts mehr von der Landebahn des Luftsportvereins (LSV) und im Hanger steht das Wasser kniehoch. Das Hochwasser in Aichach hat beide Klubs ziemlich erwischt. Seither kämpfen sie mit den Folgen.

Die Paarplätze des BC Aichach wurden beim Hochwasser komplett überflutet. Den Rasen konnte der Verein retten. Der Ballfangzaun aber muss erneuert werden. Foto: Carmen Jung

Die zwei Vereine tun das mit Tatkraft und viel Engagement ihrer Mitglieder. Björn Diewel, Flugleiter beim Luftsportverein, hat festgestellt: "Solche Unglücke zeigen den Zusammenhalt." Auch Klaus Ratzek, Pressesprecher des BC Aichach, lobt die Unterstützung: "Das war richtig gut." Und BCA-Präsident Reiner Kappler freut sich über ein neues Miteinander beider Vereine: "Es hat sich eine klasse Nachbarschaft entwickelt."

