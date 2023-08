Mängel, Restschuld und Anbauten: Was muss man beim Hauskauf beachten?

Plus Der Hauskauf ist meist mit einer großen Investition verbunden. Umso wichtiger, dass alles rechtssicher abläuft. Der Aichacher Notar Thomas Kilian gibt Tipps.

Sprichwörtlich sind die wichtigsten Ziele im Leben: ein Kind zeugen, einen Baum pflanzen und ein Haus bauen oder eben kaufen. Für die meisten ist der Erwerb von Eigentum – sei es ein Haus, ein Grundstück oder eine Wohnung – etwas Besonderes. Nicht zwangsläufig einmalig, aber auch nicht alltäglich. Dementsprechend gut sollte man sich darauf vorbereiten. Für den Aichacher Notar Thomas Kilian gehören Immobilienverkäufe dagegen zum Arbeitsalltag. Er hat einige Tipps, welche rechtlichen Fallstricke man als Käufer oder Verkäufer beachten sollte.

Was sind typische Punkte, die in einem Kaufvertrag geregelt werden?