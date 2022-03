Aichach

15:58 Uhr

Mahnwache in Aichach: 250 Menschen setzen ein Zeichen

Plus Rund 250 Menschen kamen am Samstag zur Mahnwache in Aichach für die Ukraine. Die Redner zeigten sich entsetzt über den Krieg. Die Jüngste war sieben Jahre alt.

Von Gerlinde Drexler

Der Überfall des russischen Kremlchefs Wladimir Putin auf die Ukraine schockiert die Menschen auch im Wittelsbacher Land und macht sie fassungslos. Bei einer Mahnwache am Samstagabend auf dem Aichacher Stadtplatz gegen den Krieg in der Ukraine finden die Rednerinnen und Redner deutliche Worte. Besucherinnen und Besucher drücken mit Schildern in den ukrainischen Farben und mit Kerzen ihre Solidarität mit dem osteuropäischen Land aus. Die Stadt Aichach und die Gruppe „Wir aus Aichach“ haben die rund einstündige Mahnwache organisiert. Rund 250 Menschen versammeln sich dazu laut einer Schätzung von Markus Bommler, seit vergangener Woche neuer stellvertretender Leiter der Aichacher Polizei, am Oberen Stadtplatz.

