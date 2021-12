Aichach

Mama Ämiliana starb an Krebs: Jetzt bekommt eine Aichacher Familie Hilfe

Plus Nach langem Kampf stirbt Ämiliana Schnele aus Ecknach an Krebs. Sie hinterlässt ihren Mann und vier Kinder. So wollen Freunde die Familie jetzt unterstützen.

Von Marina Wagenpfeil

Er war eigentlich bereits verheiratet, sie wollte ursprünglich gar keine Kinder. Dass daraus am Ende eine sechsköpfige glückliche Familie erwachsen könnte, war nicht unbedingt zu erahnen. Aber manchmal schreibt das Leben eben schöne Liebesgeschichten. Die Geschichte von Peter und Ämiliana Schnele aus Ecknach ist eine solche Liebesgeschichte - auch, wenn sie traurig endet. Denn nach jahrelanger Freundschaft, fast zehn Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern ist Ämiliana Schnele nach langem Kampf gegen den Krebs am Nikolaustag verstorben. Doch mit dem Verlust muss die Familie nicht alleine klarkommen.

