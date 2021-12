Mann fährt betrunken zum Einkaufen zu Aichacher Tankstelle

Ein 54-jähriger Autofahrer fällt an einer Aichacher Tankstelle durch Alkoholgeruch auf. Das ruft die Polizei auf den Plan. Was den Mann jetzt erwartet.

Zeugen bemerkten am Sonntag bei einem 54-jährigen Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 21.20 Uhr mit seinem Mercedes auf das Areal einer Tankstelle in der Schrobenhausener Straße in Aichach gefahren, um dort einzukaufen.

Polizei überprüft Mann an Aichacher Tankstelle

Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Verdacht der Zeugen bestätigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab laut Polizei einen Wert von über zwei Promille. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutentnahme beim Beschuldigten an und stellten dessen Führerschein sicher.

Gegen den 54-Jährigen wird nun wegen des Straftatbestands der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ull)

