Mann schlägt Frau in Aichach mehrfach ins Gesicht

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Gerhauserstraße wird eine Frau leicht verletzt.

Am Montagabend gegen 18.35 Uhr ist es in der Gerhauserstraße in Aichach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43 Jahre alten Mann und einer Frau gekommen. Wie die Polizei mitteilt, warf der Mann die Frau zu Boden und schlug ihr mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Sie wurde dabei leicht verletzt. Beide waren zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Der 43-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt. (AZ)