Aichach

13:59 Uhr

Mann verliert bei der Pfandrückgabe in Aichach die Nerven

Als er an der Kasse in einem Aichacher Verbrauchermarkt Pfandflaschen zurückgeben will, rastet ein 41-Jähriger aus. Die Polizei wird zu Hilfe gerufen.

Mit einem renitenten Kunden hatte es die Aichacher Polizei am Samstag zu tun. Wie die Polizei berichtet, verlor ein 41-jähriger Kunde in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße in Aichach bei der Abgabe von Pfandflaschen die Nerven. Kurz nach 18 Uhr gab es offenbar Schwierigkeiten, als der Mann an der Kasse Pfandflaschen zurückgeben wollte. Daraufhin beschimpfte der 41-Jährige laut Polizei einen 31-jährigen Angestellten vor Zeugen und drohte ihm Gewalt an. Renitenter Kunde in Aichach erhält Hausverbot Erst nachdem die Polizei hinzugezogen worden war, verließ der Mann den Laden. Die Folgen seines Verhaltens sind nach Polizeiangaben ein Hausverbot für den Verbrauchermarkt sowie strafrechtliche Ermittlungen durch die Polizei. (AZ)

