Mann zerkratzt mehrere Autos mit der Spitze seines Regenschirms

Mehrere geparkte Autos verkratzt ein 39-Jähriger am Samstag auf dem Aichacher Stadtplatz. Eine Passantin beobachtet das und hält ihn fest, bis die Polizei kommt.

Mehrere Autos hat ein 39-jähriger Mann am Samstag in Aichach zerkratzt, berichtet die Polizei. Eine Passantin beobachtete den Mann, wie er gegen 17.15 Uhr auf dem Stadtplatz in Aichach mehrere geparkte Fahrzeuge mit der Metallspitze seines Regenschirms zerkratzte. Der Mann lief weiter in Richtung Bahnhof und konnte von der Zeugin festgehalten werden, bis eine Streife der Polizei eintraf.

Rund 7000 Euro Schaden in Aichach

Insgesamt beschädigte der Mann laut Polizei fünf Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 7000 Euro. (bac)