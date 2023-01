Aichach

vor 20 Min.

Marco Laves ist als neuer Aichacher Stadtrat vereidigt

Plus Der Realschullehrer rückt für Rita Rösele in den Aichacher Stadtrat nach und übernimmt auch das Sozialreferat. Wo der Sozialdemokrat seine Schwerpunkte sieht.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Die SPD im Aichacher Stadtrat hat ein neues Mitglied in ihren Reihen. Marco Laves wurde in der Sitzung am Donnerstagabend von Zweitem Bürgermeister Josef Dußmann vereidigt. Der 45-jährige Realschullehrer rückt für die 68-jährige Rita Rösele in die Fraktion nach, die sechs der 30 Sitze im Stadtrat besetzt. Rösele hat ihr Mandat im Dezember nach neun Jahren aus persönlichen Gründen niedergelegt. Es ist der dritte Wechsel im Stadtrat in dieser Amtszeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen