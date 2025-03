Maria und Hermann Lindermaier sind seit 60 Jahren bei der KAB Aichach

Bei ihrer Jahreshauptversammlung ehrte der Aichacher Ortsverband der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) langjährige Mitglieder. Erfreulicherweise waren fast die Hälfte der Mitglieder anwesend. Bei den Neuwahlen bestätigten sie die bisherige Vorstandschaft in ihrem Amt.

Alle Vorstandsmitglieder hatten sich bereit erklärt, sich weiter zur Verfügung zu stellen und wurden einstimmig wiedergewählt. Vorsitzende sind damit weiterhin Franz Schierl und Anna Brucklachner. Stellvertretende Vorsitzende bleibt Erika Echerer und als Schatzmeister ist Franz Echerer für die Finanzen zuständig. Als Kassenrevisorinnen wurden Maria Schmid und Marlies Jakob gewählt. Schierl, der auch Schriftführer ist, gab einen Rückblick auf die umfangreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Im Rahmen der Versammlung wurden die Ehegatten Maria und Hermann Lindermaier für ihre 60-jährige Mitgliedschaft in der KAB Aichach mit einer Urkunde, einem Dankschreiben des KAB-Bundesvorstandes und einem Geschenk geehrt. Für ihre 40 Jahre im Ortsverband erhielten Sebastian Schäfer, Franz Schierl, Heinrich Hutzler und Maria Schmid neben einer Urkunde auch das Ehrenzeichen in Silber mit Goldkranz. Der Präses, Stadtpfarrer Herbert Gugler, hielt anschließend einen Vortrag über seinen Besuch in Paris im vorigen Jahr. Die Stadt hatte er anlässlich der Olympischen Spiele besucht.

Die wiedergewählte Vorstandschaft der KAB Aichach.

