Aichach

vor 53 Min.

Markus Lindinger "malt" mit der Spachtel oder dem Farbeimer

Plus Der Affinger Künstler nennt seine Arbeiten "intuitive Prozessmalerei". Er braucht keinen Pinsel. Seine Kunstwerke sind bis Januar in Aichach ausgestellt.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Auf den Gebrauch von Pinseln verzichtet Markus Lindinger völlig. Der Künstler, der inzwischen in Haunswies (Gemeinde Affing) lebt, arbeitet mit der Spachtel oder mit einem Farbeimer, wie das bei seinen in Pouring-Technik entstandenen Bildern der Fall ist. Seine abstrakten Arbeiten bezeichnet er selbst als „intuitive Prozessmalerei“. Rund 30 seiner Werke stellt Lindinger unter dem Titel „Tief im Innern“ im Aichacher Rathaus aus. Am Montag war die Vernissage.

Der Farbauftrag auf Lindingers Bildern ist sehr groß. Bis zu 80 Schichten trage er auf und ziehe er wieder herunter, lautet seine Technik. Er zieht die Acrylfarben mit Spachteln so über die Leinwand, dass je nach Farbsetzung auf der Spachtel markante Wülste oder aber transparent sich ausdehnende Spuren entstehen. Die Risse in den Arbeiten entstehen durch das Erhitzen von Füllstoffen, wie zum Beispiel Muschelkalk, Marmormehl oder Champagnerkreide. Erhitzt Lindinger diese Bereiche mit einem Heißluftföhn auf 600 Grad, entstehen die Risse.

