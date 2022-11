Maschine trennt Mann zwei Finger ab

Bei einem Arbeitsunfall trennt eine Maschine einem Mann zwei Finger ab. Die Polizei Aichach ermittelt nun zum Unfallhergang.

Im Aichacher Stadtteil Ecknach ist es in der Peter-und-Paul-Straße am Mittwoch zu einem schweren Betriebsunfall gekommen. Dabei wurden einem 38 Jahre alten Mann zwei Finger abgetrennt. Laut der Polizeiinspektion Aichach ist noch unklar, warum er mit seiner Hand in die laufende Maschine geriet. Ein Notarzt versorgte den Mann vor Ort. Danach brachte ihn der Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber musste nicht mehr eingesetzt werden. Nun ermittelt die Polizei Aichach zum weiteren Unfallhergang. (lavoe)