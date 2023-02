Masken, Rentner und "brandheiße Neuigkeiten" beim Pfarrfasching

Im Aichacher Pfarrzentrum trifft sich ein buntes Völkchen beim Pfarrfasching. Die Bardamen sind die "Vorgruppe" der Paartalia. Zweiter Bürgermeister Dußmann wird kontrolliert.

Cleopatra tanzt mit einem Piraten, Clowns sind mit Schmetterlingen unterwegs und Froschkönige treten in Gruppen auf. Beim Pfarrfasching der Aichacher Stadtpfarrei trifft sich am Freitag ein buntes Völkchen im Pfarrzentrum. Es gibt brandheiße Neuigkeiten zur Kirchenrenovierung in Ecknach und einen Pfarrer, der durch seine besonderen Gepflogenheiten auffällt. Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia tritt auf und hat Orden mitgebracht. Einer fehlt an dem Abend: Stadtpfarrer Herbert Gugler ist aus familiären Gründen verhindert.

Mesner Martin Ruhland war als maskierter Freibeuter unterwegs. Foto: Gerlinde Drexler

„Heut wird getanzt und ganz vui glacht“ kündigen die Mitglieder des Pfarrgemeinderates in ihrer musikalischen Begrüßung an. Sie haben das Lied „Ja, mir san mim Radl da“ umgetextet und stellen den rund 200 Besucherinnen und Besuchern in der neuen Version das Programm des Abends vor. Die Kulisse für den ersten Sketch ist auf der Bühne schon aufgebaut: Ein Zimmer im Pfarrhaus, wo eine „Visitation“ durch den Prälaten ansteht. Ganz wichtig sei zu wissen, dass das Stück vor rund 100 Jahren spiele, sagt Rita Meitinger, die zusammen mit Barbara Albin durch den Abend führt. Den Pfarrer spielt „Austragspfarrer“ Karl Mayr, der mit Perücke und Schnurrbart sehr ungewohnt aussieht. Er hat ein paar eigentümliche Gewohnheiten, die dem Prälaten (Niklas Raßhofer) gar nicht gefallen. Angefangen von Militärmärschen im Gottesdienst bis zu eigenwilligen Liedern bei Beerdigungen. Als der Prälat den Grund für die hohe Sterblichkeitsrate im Ort erfährt, hat er es auf einmal sehr eilig, als die Pfarrköchin (Geni Schormair) das Essen serviert.

Eine bunte Truppe war der Pfarrgemeinderat, der die Besucherinnen und Besucher des Pfarrfaschings singend begrüßte. Foto: Gerlinde Drexler

Der Pfarrfasching ist wie immer eine bunte Mischung aus Einlagen, Musik und Tanz. Was das Besondere an ihm ist, fasst eine Besucherin zusammen: „Alle sind maskiert. Wo sieht man das noch in Aichach?“ Josef Dußmann, Zweiter Bürgermeister und Pfarrgemeinderatsvorsitzender in Aichach, ist als Sultan erschienen, Pastoralreferent Markus Drößler als Scheich und Mesner Martin Ruhland als maskierter Freibeuter. Wenn „de Wadlbeißer“ zum Tanz aufspielen, treffen sich unter anderem Elfen und Neandertaler, Fantasiefiguren und Astronauten auf der Tanzfläche.

In ihrer Rolle als Rentner gingen die Mitglieder dieser Gruppe beim Pfarrfasching richtig auf. Die Kleidung hatten sie von jeweils von ihren Großeltern bekommen. Foto: Gerlinde Drexler

Eine Gruppe fällt jedoch besonders auf: „Rentner“. Dieses Thema hat sich eine rund 20-köpfige Gruppe ausgesucht. Die jungen Leute, die aus Aichach und Umgebung kommen, sind um die 20 Jahre alt, kleiden und benehmen sich aber wie Rentner. „Wir haben uns unsere Omas und Opas als Vorbild genommen“, erzählt Michael Katzenschwanz. Leicht gebeugt schlurft der 21-Jährige aus Sainbach (Inchenhofen) mit Hackelstecken, Opa-Hose und -Hut durch das Pfarrzentrum. Auch die anderen Mitglieder der Gruppe sind nicht nur kostümiert, sondern leben ihre Rolle auch. Daniel Gruber hat sich dafür sogar extra einen Teil der Haare kurz schneiden lassen, damit es wie eine Glatze wirkt. Die Großeltern, von denen sie sich die Klamotten ausgeliehen haben, seien von der Idee Feuer und Flamme gewesen, erzählt der 20-jährige Aichacher.

aic-pfarrfasching Kaum wiederzuerkennen war Ruhestandspfarrer Karl Mayr (rechts) in dem Sketch über einen eigenwilligen Pfarrer, der Besuch vom Prälat (Niklas Raßhofer) bekommt. Die Witwe spielte Elisabeth Niedermayr. Foto: Gerlinde Drexler

Auf der Bühne gibt es inzwischen „brandheiße News zur Kirchenrenovierung“. Es geht um die Ecknacher Pfarrkirche, die lange eine „Freiluftkirche“ war. Mit „Singing in the rain“ beschreibt der Kirchenchor Ecknach die Gottesdienste in der sanierungsbedürftigen Kirche. Doch jetzt sei ein Ende in Sicht, freuen sich die Chormitglieder. Und wem ist das zu verdanken? „Der Burgi ist unser bestes Stück“, singt der Kirchenchor ein Loblied auf Kirchenpfleger Hans Burgmair, der „schon alles richten“ wird. Auf die vom Publikum vehement geforderte Zugabe ist der Chor „zufällig“ vorbereitet.

Vom Kirchenchor Ecknach gibt es „brandheiße News zur Kirchenrenovierung“. Foto: Gerlinde Drexler

Als „Vorgruppe“ der Paartalia treten die Bardamen auf, die „im Tonstudio am Flughafen“ ein Lied eingesungen haben. Man solle nicht nur auf den grazilen Tanz zum Abba-Lied Mamma Mia achten, sondern auch auf den Text, empfiehlt die Ansagerin. Der dreht sich um Stadtpfarrer Herbert Gugler, der „Social Media kann“ und „den Durchblick“ hat. „Aichach gibt ihn nicht mehr her“, singen die Bardamen, die von den Zuschauerinnen und Zuschauern bejubelt werden.

Das Prinzenpaar der Paartalia, Prinzessin Claudia und Prinz Werner II, begeisterten das Publikum mit dem Prinzenwalzer. Foto: Gerlinde Drexler

Temperamentvoll wird es, als die Paartalia mit Prinz Werner II. und Prinzessin Claudia auftritt. Diesmal nicht nur mit einem kurzen, sondern dem vollen Showprogramm. Im Gepäck haben sie ein paar Orden. Einer wird Kirchenpflegerin Marion Anderl verliehen, den anderen erhält Pfarrer Mayr i.R. Die Orden seien immer mitzuführen, mahnt Hofmarschall Roland Hannak und kontrolliert auch gleich, ob Zweiter Bürgermeister Dußmann seinen dabei hat. Hannak hatte ihn kürzlich ohne Orden erwischt. „Das passiert mir kein zweites Mal“, sagt Dußmann und hält die Auszeichnung hoch.