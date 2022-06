Maskenpflicht: Aichacherin nutzt falsches Gesundheitszeugnis

Plus Eine Aichacherin verstößt im November 2020 auf dem Stadtplatz gegen die Maskenpflicht. Der Polizei legt sie ein falsches Attest vor und landet vor Gericht.

Mehrmals beteuerte die 66-jährige Frau vor dem Amtsgericht: Sie habe nur ihre Gesundheit schützen wollen. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass sie das Gesetz breche. Die Rentnerin war im November 2020 auf dem Stadtplatz in Aichach ohne Maske unterwegs. Damals galt jedoch dort eine Maskenpflicht. Ein Attest, das sie der Polizei bei einer Kontrolle vorlegte, erwies sich als falsch. Deshalb musste sie sich jetzt wegen der Verwendung eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses vor Gericht verantworten.