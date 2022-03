Aichach

vor 17 Min.

Maskenpflicht im Innenraum entfällt: Einzelhändler sind zwiegespalten

Die Maskenpflicht im Einzelhandel fällt in der kommenden Woche weg. Nicht alle Einzelhändler in Aichach freuen sich darüber.

Plus Während die einen die Corona-Lockerungen gutheißen, kommen sie anderen Geschäftstreibenden in Aichach zu früh. Denn es steigt auch das Risiko, sich anzustecken.

Von Gerlinde Drexler

Die Maske aufzusetzen, bevor man ein Geschäft betritt, ist für Kunden inzwischen schon Routine. Mit dem Auslaufen der Corona-Regeln am Sonntag entfällt diese Pflicht. Im Einzelhandel gilt dann nur noch die Empfehlung, eine Maske zu tragen. Für manche Einzelhändler in Aichach ist das eine längst überfällige Entscheidung, anderen kommt sie zu früh. Bei den Kunden appellieren die Inhaber an die Eigenverantwortung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden teilweise noch einen Mund- und Nasenschutz tragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen