Für ihren neuen Kinofilm zog es Silke Schrank und Christian Wüstenberg auf die Tropeninsel Mauritius. Am Sonntag, 17. November, erzählen die beiden in ihrer Reisedoku „Mauritius - Die Fernwehmacher unterwegs im Tropenparadies“ von ihren Erlebnissen und Abenteuern. Beginn ist um 13 Uhr im Cineplex in Aichach.

