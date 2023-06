Aichach

Mayer & Söhne schließt Druckerei: 150 Beschäftigte sind betroffen

Plus Das Aichacher Medienunternehmen macht die technische Abteilung zum Jahresende nach über 160 Jahren überraschend dicht. Andere Geschäftsbereiche sollen so gesichert werden.

Schwerer Schlag für die Wirtschaftsregion Aichach: Das Medienunternehmen Mayer & Söhne schließt seine Druckerei zum Jahresende. Betroffen sind nach Firmenangaben rund 150 Beschäftigte am Stammsitz des Traditionsunternehmens. Die Aufgabe der Druckerei nach über 160 Jahren bedeutet einen der größten Arbeitsplatzverluste im Wittelsbacher Land in den vergangenen Jahrzehnten. Den Ausschlag gaben letztlich mehrere in diesem und im vergangenen Jahr weggebrochene Großaufträge.

Seit vielen Jahren steht das Unternehmen, wie die gesamte Branche, unter Druck. Die gesamte Belegschaft hat immer wieder, auch durch Gehaltsverzicht, hohe Investitionen in moderne Maschinen und Technik ermöglicht, um die Druckerei und ihre Arbeitsplätze langfristig zu sichern. Zuletzt war im Umfeld immer öfter die Rede von weiteren Einschnitten. Der radikale Schritt jetzt kam aber überraschend und wurde den Beschäftigten auf einer Betriebsversammlung verkündet. Die Schließung der technischen Abteilung, also des Produktionskerns, soll jetzt die weiteren Geschäftsbereiche des Medienhauses sichern: Der Verlag Mayer & Söhne läuft laut Mitteilung weiter. Auch die dort erscheinende Aichacher Zeitung und die eigenen Wochenzeitungen würden fortgeführt und müssten dann ab 2024 an anderen Standorten gedruckt werden. Eine passende Druckerei werde derzeit gesucht. Es gebe mehrere Möglichkeiten, heißt es dazu. In den verbleibenden Geschäftsbereichen seien derzeit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

