Mea-Gruppe verkauft den Geschäftsbereich Gitterroste

Ein mittelständisches Familienunternehmen im Saarland übernimmt Metal Applications von Mea. Betroffen sind 40 Beschäftigte. Für sie soll sich nichts ändern.

Die Mea Group GmbH mit Sitz in Aichach hat ihre Belegschaft darüber informiert, dass sie den Geschäftsbereich Metal Applications zum 31. Januar an die Meiser-Gruppe mit Sitz in Schmelz-Limbach im Saarland verkauft hat. Für die 40 betroffenen Beschäftigten soll sich nach Angaben des Unternehmens damit jedoch nichts ändern.

Der Erwerber des Geschäftsbereichs Metal Applications, die Firma Meiser International GmbH, ist laut Mitteilung ein mittelständisches, inhabergeführtes Familienunternehmen und Weltmarktführer unter anderem in den Bereichen Gitterroste und Blechprofilroste. Bei Mea Metal Applications handelt es sich demnach ebenfalls um einen renommierten und langjährigen Anbieter von Gitterrosten mit starker Marktpräsenz und Produktionswerken in Deutschland, Tschechien und Rumänien. "Unter dem Dach der Meiser-Unternehmensgruppe erhält der Geschäftsbereich neue Entwicklungsmöglichkeiten und Wachstumspotenziale", heißt es in der Mitteilung.

In dem bisherigen Mea-Geschäftsbereich arbeiteten nach Angaben des Unternehmens bislang 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf Anfrage erklärte die Geschäftsführung, dass diese "auch weiterhin in diesem Geschäftsbereich" beschäftigt seien. Und weiter: "Lediglich der Eigentümer ändert sich für diese Beschäftigten."

Mea konzentriert sich auf Wassermanagement und Entwässerungslösungen

Der Verkauf hat nach Angaben der Geschäftsführung auch keine Auswirkungen auf das weiterhin bei der Mea- Gruppe beschäftigte Personal. Dabei handelt es sich um die Geschäftsbereiche Wassermanagement und Entwässerungslösungen. Auf diese will sich das Unternehmen künftig konzentrieren. Es wolle so den Fokus auf den steigenden Bedarf nach intelligenten Entwässerungslösungen wie etwa dem Schutz vor Starkregen sowie auf Belichtungs- und Belüftungssysteme für den Kellerbereich legen.

Das Wachstum in diesen Märkten sei getrieben vom Trend zur Urbanisierung und den veränderten Klimaverhältnissen mit steigenden Starkregenereignissen. Die Mea-Gruppe sieht sich in diesen Bereichen, eigenen Angaben zufolge, gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren von der Wachstumsdynamik zu profitieren und in der aktuellen Schwächephase der Bauindustrie nachhaltig profitabel zu agieren.

Lesen Sie dazu auch

Das frühere Aichacher Familienunternehmen Mea Meisinger ist heute eine internationale Unternehmensgruppe mit über 135 Jahren Erfahrung. "Ihre Produkte und Lösungen und rund 100 Millionen Euro Umsatz machen die Mea- Gruppe zu einem der führenden Zulieferer der Bauwirtschaft", heißt es in der Pressemitteilung. (AZ/jca)